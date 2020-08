Formula 1, che sorpresa a Imola: Bottas gira sul circuito Enzo e Dino Ferrari con una Mercedes stradale (Di lunedì 24 agosto 2020) Una visita a sorpresa ha portato Valtteri Bottas a bussare ai cancelli di Imola. In una calda giornata di agosto, il pilota del Team Mercedes-AMG Petronas, a bordo di una Mercedes-AMG A 45, ha infatti puntato il navigatore dritto sulla pitlane dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari per un primo contatto, lontano dai riflettori, con la pista di Imola, che il prossimo 1 novembre, dopo 14 anni, tornerà ad ospitare una gara del mondiale di Formula 1. Per il suo giro sul tracciato, Bottas ha scelto una delle ‘performance car’ di maggior successo della gamma firmata Mercedes-AMG, la nuova A 45 S 4MATIC+. Agile, sportiva e in grado di offrire elevate prestazioni, ... Leggi su sportfair

lucasofri : @emanuelefelice2 Se l'incipit non è una formula retorica, e chiedi una risposta, è: fatichi perché escludi dal ragi… - Lucator1234 : Distanza, sarebbe già ora di pensare a una nuova formula affinché non si fallisca come nei mesi scorsi, tutti devon… - LoJuventologo : La partita di ieri sera ha dimostrato ancora una volta come il calcio non sia una scienza esatta che segue empirica… - free_practice : @SamuelaFerraro capisci che sono tanti anni che è in formula uno quando vedi le dimensioni del collo - matteodallosso : RT @NetracerRob: @LemmeVincenzo @matteodallosso Dimostrami che tagliando i parlamentari spariscono i parassiti e che invece non rimangono p… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula che Una formula che è molto piaciuta agli ospiti di Trento Alta ladigetto.it NAZIONE, Pressing viola su Piatek: la formula

L'edizione odierna de La Nazione parla del mercato della Fiorentina, focalizzato nel trovare una prima punta di spessore. Krzysztof Piatek, 25 anni, resta ai primissimi posti all’interno della lista d ...

F1 | Norbert Haug rivela: “Ho negoziato con Vettel quando era in Toro Rosso”

Sebastian Vettel sarebbe potuto finire sotto l’egida Mercedes nei suoi primissimi anni di militanza in Formula Uno. A rivelarlo, nell’intervista rilasciata a F1-insider, è stato Norbert Haug. L’ex cap ...

L'edizione odierna de La Nazione parla del mercato della Fiorentina, focalizzato nel trovare una prima punta di spessore. Krzysztof Piatek, 25 anni, resta ai primissimi posti all’interno della lista d ...Sebastian Vettel sarebbe potuto finire sotto l’egida Mercedes nei suoi primissimi anni di militanza in Formula Uno. A rivelarlo, nell’intervista rilasciata a F1-insider, è stato Norbert Haug. L’ex cap ...