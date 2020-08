Coronavirus, la Catalogna vieta riunioni con più di 10 persone (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Coronavirus non arresta la sua corsa e nel mondo crescono i contagi. In Ucraina è grave l'ex premier Yulia Tymoshenko , mentre in Russia si sono registrati altri 4.744 casi e 65 morti nelle ultime ... Leggi su quotidiano

GazzettaDelSud : #Coronavirus in Spagna, la Catalogna vieta assembramenti con più di 10 persone - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Coronavirus, diretta mondo. Francia, nuovo boom di contagi (+4897): mai così tanti dal lockdown. Catalogna, vietati as… - Notiziedi_it : Coronavirus, diretta mondo. Francia, nuovo boom di contagi (+4897): mai così tanti dal lockdown. Catalogna, vietati… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, la Catalogna prova a contenere i contagi: vietati raduni con più di 10 persone - simo26110561 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, la Catalogna prova a contenere i contagi: vietati raduni con più di 10 persone -