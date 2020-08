Coronavirus, i numeri in chiaro. La fisica Paolotti: «Se i contagi non scendono a settembre, il virus tornerà a colpire gli anziani» (Di lunedì 24 agosto 2020) I contagi tornano sotto quota mille, ma è un numero falsato dalla quantità di tamponi analizzata oggi, 24 agosto: sono circa 20mila in meno rispetto a ieri. Così, i 953 nuovi casi registrati nel bollettino odierno non fanno altro che confermare l’andamento dell’epidemia in Italia. Il Coronavirus ha ripreso la sua corsa, muovendosi insieme agli italiani partiti in vacanza. Adesso preoccupa il suo viaggio di ritorno, nelle grandi città, nelle case dove risiedono i parenti più anziani. «Sicuramente il virus circola di più. L’aumento delle nuove infezioni di questi giorni rispecchia un andamento reale: non ci sono giustificazioni». A dirlo è Daniela Paolotti, ricercatrice alla Fondazione Isi di ... Leggi su open.online

