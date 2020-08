Coronavirus: calano i contagi, +953, i morti sono 4 (Di lunedì 24 agosto 2020) Fatti poco meno di 46 mila tamponi, - 21 mila rispetto a ieri, ANSA, - ROMA, 24 AGO - calano i contagi per il Covid in Italia: sono 953, contro i 1.210 di ieri, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ... Leggi su corrieredellosport

RaiNews : #Coronavirus in #Italia, calano i contagi: in 24 ore 953 casi, 4 morti e 192 guariti - GFucci58 : RT @RaiNews: #Coronavirus in #Italia, calano i contagi: in 24 ore 953 casi, 4 morti e 192 guariti - CorriereQ : Coronavirus: calano i contagi, +953, i morti sono 4 - SYNCHOTRON_SUN : RT @RaiNews: #Coronavirus in #Italia, calano i contagi: in 24 ore 953 casi, 4 morti e 192 guariti - Deiana_Luca9 : RT @RaiNews: #Coronavirus in #Italia, calano i contagi: in 24 ore 953 casi, 4 morti e 192 guariti -