Conte e l'Inter: tutto quello che c'è da sapere sull'incontro decisivo (Di lunedì 24 agosto 2020) Count down Conte . Poche ore e verrà deciso il destino del tecnico leccese. Ieri, ad un certo punto, sembrava che il confronto decisivo con Steven Zhang potesse andare in scena già oggi pomeriggio in ... Leggi su corrieredellosport

CorSport : '#Conte ha perso 30 milioni in una truffa in Inghilterra' ?? - DiMarzio : Anche #Ausilio potrebbe lasciare l'#Inter, e la #Roma rimane sullo sfondo - FBiasin : L'#Inter non ha gradito né compreso la presa di posizione di #Conte e aspetta martedì per un chiarimento. In ogni… - mattiamaestri46 : Una domanda per gli amici Juventini che mi seguono:voi come lo vedete un eventuale scambio sulla panchina dell'#Inter tra #Conte e #Allegri? - Dejan109 : @SpudFNVPN Vero Spud, ma è anche vero che le società conoscono il circo mediatico e giornalistico in Italia. Anche… -