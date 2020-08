Come è nato l’odio per la nostra patria (Di lunedì 24 agosto 2020) Oggi, possiamo trovare in tutto il mondo questo virus chiamato “nichilismo”, causa di divisioni nette all’interno di diverse nazioni e popoli, specie nell’Italia di oggi. In virtù di un amore incondizionato per la “libertà”, ereditato con la fine della guerra, è nato nell’italiano medio, una sorta di sentimento di odio verso tutto ciò che rappresenta l’amor di patria. Con l’avvento della società di massa, nata da una forte industrializzazione dell’Europa attraverso il boom economico degli anni ’60, l’uomo occidentale ha iniziato a sentirsi dissociato dalla vita politica. Ai giorni nostri, i ceti sociali si sono per cosi dire “omologati” in un ceto unico economicamente equiparato. Il valore che ha sostituito tutti gli ... Leggi su nicolaporro

Classe 1992, Burak Çelik è nato a Istanbul sotto il segno del Cancro. Fin da bambino, Burak sognava di diventare un attore cosi la sua passione lo ha portato a frequentare il Sadri Alisik Cultural Cen ...

