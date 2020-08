Abbiamo perso la gioia di vivere e il modo in cui affrontiamo la pandemia lo dimostra: “Immagina di essere nato nel 1900…” (Di lunedì 24 agosto 2020) Basta scorrere i social per rendersene tristemente conto: non sappiamo più vivere felici. O quanto meno sereni, visto che la felicità non è proprio così semplice da raggiungere. Abbiamo perso la gioia di vivere senza rendercene conto. Nella frenesia per migliorare il nostro status social ci siamo persi dei pezzi per strada, primo di tutto l’amore per la vita e per il bello. Da qualche giorno, su Facebook, è diventato virale un post che Abbiamo deciso di riportare integralmente, per risvegliare qualche coscienza, per stimolare il nostro amor proprio e quello dei nostri lettori. Ecco il testo: “Immagina di esser nato nel 1900. Quando hai 14 anni inizia la prima guerra mondiale e finisce quando ne hai 18 con 22 milioni ... Leggi su meteoweb.eu

È una Karolina Pliskova leggermente amareggiata ma tutto sommato serena quella che si presenta in conferenza stampa dopo la sua sorprendente sconfitta nel primo match ufficiale post lockdown, contro l ...

“Ciao amici. Mi sono presa gli ultimi giorni di silenzio per tranquillizzare me stessa e le persone che mi vogliono bene, dopo aver effettuato un sierologico con esito negativo sono stata sottoposta a ...

È una Karolina Pliskova leggermente amareggiata ma tutto sommato serena quella che si presenta in conferenza stampa dopo la sua sorprendente sconfitta nel primo match ufficiale post lockdown, contro l ...