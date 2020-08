Uscito il primo disco di Maya Hawke (Di domenica 23 agosto 2020) Hanno certamente di che essere orgogliosi gli attori Ethan Hawke, 49 anni, e Uma Thurman, 50. La loro primogenita Maya ha appena pubblicato il suo primo disco “Blush“ (doveva uscire a giugno, poi la data del lancio è stata posticipata al 21 agosto). Su Instagram, Ethan Hawke ha dedicato un post di congratulazioni alla figlia, pubblicando la foto della cover. Occhioni celesti e physique du rôle ereditati da entrambi i genitori, Maya attualmente si divide tra carriera di attrice (l’avete vista in “Stranger Things”), modella e cantante. Leggi su vanityfair

