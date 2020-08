Trasporto aereo, prospettive in peggioramento (Di domenica 23 agosto 2020) L’estate 2020 sarà una stagione da dimenticare e dominata dallo spettro del coronavirus. Tra restrizioni, cancellazione dei voli e quarantene per chi rientra dall’estero, viaggiare è diventato un incubo piuttosto che un momento di relax. Il calo generale dei passeggeri aerei nel 2020 potrebbe risultare dunque più negativo di quanto prospettato da IATA, che aveva indicato un calo del 55% e un ritorno ai livelli pre-Covid non prima del 2024. Secondo l’associazione internazionale delle compagnie aeree “le persistenti restrizioni ai viaggi e le preoccupazioni per una seconda ondata di Covid-19 intaccano le prospettive di ripresa per il settore“. Nonostante i voli e il traffico passeggeri siano aumentati nelle ultime settimane, i numeri non garantiscono ancora quel rimbalzo tanto sperato dalle compagnie aeree ... Leggi su quifinanza

defilippo_air : Mai vista una situazione come questa nel trasporto aereo, credo che non ci sia in tutto il pianeta qualcuno che pos… - UnitedPlanetFe1 : @Singlengine1 @falitalia @GabrieleIuvina1 Questo io non l’ho affatto detto Single. Lo stato si fa già carico di ogn… - ValerioMBonelli : RT @massimodiperna: @GFI65 @AlatiGiulio @Loops40994697 @JorioAntonio @Renzo_Pisu @ValerioMBonelli @aledeniz @scureggione @ugoarrigo @massio… - marussig : RT @POLIMD1: - AlessioDellaPo3 : @bordoni_saker È utile chiarire che Il ritardo nel trasporto di Navalny in Germania è dovuto a precise richieste te… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporto aereo Trasporto aereo, prospettive in peggioramento QuiFinanza Navalny rimane «stabile»: «Una fase importante è stata superata»

Sia i medici della Charité che quelli della terapia intensiva hanno sostenuto che Navalny potesse affrontare il trasporto in aereo e che fosse la cosa più giusta per la sua salute». «Questo non ...

A Catania è stato realizzato il primo trapianto d'utero in Italia

L'operazione è stata effettuata su una paziente di 29 anni che, per una rara sindrome, è nata senza utero. Ora l'obiettivo è arrivare a una gravidanza per poi rimuovere l'organo.

Sia i medici della Charité che quelli della terapia intensiva hanno sostenuto che Navalny potesse affrontare il trasporto in aereo e che fosse la cosa più giusta per la sua salute». «Questo non ...L'operazione è stata effettuata su una paziente di 29 anni che, per una rara sindrome, è nata senza utero. Ora l'obiettivo è arrivare a una gravidanza per poi rimuovere l'organo.