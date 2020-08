Traffico Roma del 23-08-2020 ore 12:30 (Di domenica 23 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto Traffico regolare sul grande raccordo anulare così come sulle consolari e sul resto delle strade della capitale più intenso e in uscita dalla città sulla A1 con code tra Ponzano Romano e Attigliano verso Firenze Torniamo in città sulla linea B della metropolitana ricordiamo che ancora per oggi per i lavori di rinnovo nella stazione di Eur Fermi si viaggia in bus navetta MP4 al posto dei treni tra EUR Magliana e Laurentina regolare il servizio tra EUR Magliana Rebibbia e Ionio per lavori invece sulla linea ferroviaria di Roma Firenze tra Orte e Roma alcuni treni del trasporto regionale diretti e provenienti da altre regioni saranno sostituiti con bus nel tratto tra Roma e Orte variazioni ... Leggi su romadailynews

