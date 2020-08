Sfortuna Lewandowski, vince tutto a suon di gol ma… il Pallone d’Oro è sospeso! (Di domenica 23 agosto 2020) Non riuscirà a toglierli il sonno dopo tutti i trofei vinti in questa stagione, ma certamente una smorfia di disappunto Robert Lewandowski la farà di sicuro. Pool/Getty ImagesL’attaccante polacco esulta sotto il cielo di Lisbona per la vittoria della Champions League con il suo Bayern Monaco, ma tra qualche mese rimuginerà sul fatto che non potrà alzare un Pallone d’Oro che in questa stagione sarebbe stato sacrosanto consegnargli. Purtroppo però, l’avvento del Coronavirus ha spinto France Football a non assegnarlo, dunque Lewandowski non potrà vincerlo nonostante abbia centrato il Triplete (Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania) risultando il capocannoniere in ognuna di queste tre competizioni. Ben 55 gol in 47 partite giocate, un mostro in ... Leggi su sportfair

Grandissimo intervento di Keylor Navas, che parata su Lewandowski. Il polacco ha ricevuto un bel pallone dalla fascia destra e ha colpito di testa molto bene, il numero uno del Psg c'è e respinge. 44 ...

Lukaku, che beffa! Ma la vera delusione è Lautaro: è la notte storta della LuLa

Antonio Conte ha voluto fortemente Romelu Lukaku la scorsa estate, per affiancarlo a Lautaro Martinez, l'astro nascente già in casa, che con Mauro Icardi aveva faticato a far coppia, anche perché Luci ...

