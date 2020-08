Roma, agente Dzeko: “Non è un mistero che piaccia a Juventus e Inter” (Di domenica 23 agosto 2020) “Per ora Dzeko continuerà a vestire la maglia giallorossa, poi si vedrà. Che piaccia alla Juve e all’Inter non è un mistero“. Lo ha detto Silvano Martina, agente di Edin Dzeko, in un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. L’attaccante giallorosso era stato per diverso tempo nel mirino dell’Inter, mentre in questa estate sembra essere tra gli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo della Juventus, che dopo l’eliminazione prematura dalla Champions League va alla ricerca di colpi di mercato. Leggi su sportface

matteosalvinimi : Applausi all’agente, profondo disprezzo per l’”umano” che ha abbandonato Maggie. Ma come si fa? - sportface2016 : #Roma - Le parole dell'agente di Edin #Dzeko - AvvDox : RT @JohannesBuckler: #MdT 14/012/1976 – In via Bennicelli a Roma sono le 8.30. Alfonso Noce abbraccia la moglie e il piccolo Claudio, di un… - paoloristori1 : RT @JohannesBuckler: #MdT 14/012/1976 – In via Bennicelli a Roma sono le 8.30. Alfonso Noce abbraccia la moglie e il piccolo Claudio, di un… - PatrizSarda : RT @JohannesBuckler: #MdT 14/012/1976 – In via Bennicelli a Roma sono le 8.30. Alfonso Noce abbraccia la moglie e il piccolo Claudio, di un… -