Psg, Tuchel: “Orgoglioso della nostra mentalità” (Di lunedì 24 agosto 2020) Sconfitta amara in finale per il Psg di Tuchel che non riesce ad agguantare la prima Champions della sua storia. Neymar e compagni sono sembrati troppo nervosi, sprecando tanto là davanti.LE PAROLE DI Tuchelcaption id="attachment 1011299" align="alignnone" width="300" Tuchel (Getty Images)/captionQueste le parole dell'allenatore tedesco dopo il match a RMC Sport: "È stata una lotta, davvero. Non so se possiamo vedere tutto in TV. Ma, ai margini del campo, posso dirti che abbiamo dato tutto e lasciato il cuore sul prato. Questo è quello che dobbiamo aspettarci da una finale. Sapevo che il primo gol avrebbe fatto la differenza. Sono ancora orgoglioso della nostra mentalità, del nostro modo di giocare nell'ultima ... Leggi su itasportpress

