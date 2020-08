PSG-Bayern Monaco, le probabili formazioni: super attacchi a confronto (Di domenica 23 agosto 2020) PSG-Bayern Monaco, le probabili formazioni – L’ultimo atto di una competizione – quest’anno – anomala e infinita. Francia contro Germania, la dominatrice della Ligue 1 da anni contro la dominatrice della Bundesliga, Paris Saint Germain contro Bayern Monaco. La prima ha eliminato in semifinale una tedesca, la seconda una francese. Hanno fatto le prove generali, le squadre di Tuchel e Flick, ma questa sera vincerà solo una. Di seguito le possibili scelte dei due tecnici. PSG (4-3-3): Navas; Kherer, Thiago Silva, Kimpembé, Bernat; Herrera, Marquinhos, Paredes; Di Maria, Mbappé, Neymar. Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Muller, ... Leggi su calcioweb.eu

