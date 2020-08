PSG-Bayern Monaco, Davies euforico: “Siamo sul tetto del mondo, ho realizzato un sogno” (Di domenica 23 agosto 2020) Il Bayern Monaco ha alzato la sesta Champions League della sua storia.I bavaresi hanno superato per 1-0 il PSG grazie a una rete siglata da Coman, un gol che ha deciso la sfida del Da Luz e consegnato ai tedeschi il terzo trofeo della stagione. Uno dei protagonisti di questa stratosferica annata è stato il laterale mancino, Alphonso Davies, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni del post partita. "Sto bene, è una sensazione incredibile. Ho vinto la Champions, non l'avrei sognato neanche da bambino. All'inizio è stata dura, ma la cosa importante è come finisci, non come inizi", ha detto il canadese al termine della gara. Coman? Può giocare in qualsiasi posizione, è fantastico. Ha giocato molto bene ed ha segnato, non possiamo chiedere di più. Abbiamo giocato bene ... Leggi su mediagol

