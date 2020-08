Parapendio in un canale a Domodossola, muore la pilota (Di domenica 23 agosto 2020) Una giovane pilota di Parapendio ha perso la vita questa mattina nei pressi di Domodossola: la donna è caduta in fase di atterraggio in un canale sulla piana che da Domodossola porta a Villadossola. In questa zona, nella frazione denominata Siberia, ha sede un campo volo da cui decollano numerosi velivoli leggeri. Nulla hanno potuto i soccorritori intervenuti sul posto. Leggi su agi

