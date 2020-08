Palermo, Martin resta il fulcro dei rosa e punta la A: la scelta del francese sul contratto è inedita (Di domenica 23 agosto 2020) "Sono qui per andare in A. La storia dei rosanero mi assomiglia: chi cade, deve rialzarsi. Voglio aiutare il Palermo a farlo il più velocemente possibile”Parola di Malaury Martin. Il centrocampista francese ha le idee chiare in merito al suo futuro: vuole arrivare in Serie A con la maglia del Palermo. È anche per la sua tenacia che il classe '88 è uno dei punti cardine dei rosanero. Non soltanto sulla carta. L'esperto giocatore, infatti, intende dimostrarlo sul campo. Come rivela l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il regista è l'unico in rosa ad essersi accontentato di un contratto annuale. Un netto segnale del fatto che nulla, per lui, è ... Leggi su mediagol

