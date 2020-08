Navalny é stato avvelenato, atterraggio d’emergenza in Germania: «I russi hanno perso tempo per cancellare le tracce di veleno» (Di domenica 23 agosto 2020) Il leader politico dell’opposizione russa contro il governo Putin, Alexei Navalny é stato avvelenato. Appena ha avvertito il malore, l’aereo in cui viaggiava é stato costretto ad un atterraggio d’emergenza nell’aereoporto Tegel di Berlino con un volo speciale partito da Omsk, in russia. La sua portavoce, Kira Jarmysh, ha spiegato che l’Ong tedesca “Cinema for Peace”, che ha organizzato il volo, trasporterà il politico nell’ospedale berlinese della Charité, nel quale sarà ricoverato. L’oppositore 44enne è in coma e respira attraverso un ventilatore, i dottori confermano che le condizioni del paziente sono “gravi ma stabili”. Dopo i primi esami, l’equipe medica ha ... Leggi su urbanpost

