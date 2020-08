MotoGP, GP Stiria 2020: risultati e classifica tempi del warm-up, Dovizioso il più veloce (Di domenica 23 agosto 2020) I risultati del warm-up del Gran Premio di Stiria, valevole per il quinto appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGP. E’ Andrea Dovizioso il più veloce nella sessione pre-gara mattutina, seguito da un ottimo Joan Mir e da Takaaki Nakagami. A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO warm-up Gran Premio Stiria 2020 – La classifica tempi (in aggiornamento) 1° Dovizioso 2° Mir 3° Nakagami 4° Zarco 5° Vinales 6° Miller 7° Quartararo 8° Rossi 9° Morbidelli 10° Binder Leggi su sportface

