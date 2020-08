L'annus horribilis di Larry King. Dopo ictus e divorzio, perde 2 figli in 3 settimane (Di domenica 23 agosto 2020) annus horribilis per il leggendario giornalista americano Larry King, 86 anni: Dopo aver sofferto un ictus a maggio e qualche tempo Dopo aver divorziato Dopo 22 anni di matrimonio dalla moglie Shawn, lo storico volto della Cnn ha perso due figli nel giro di poco più di tre settimane.“E’ con grande tristezza e il cuore spezzato di un padre che confermo la recente perdita di due dei miei figli, Andy e Chaia King - ha scritto Larry su Facebook - Erano anime buone e gentili, e ci mancheranno moltissimo. Andy è morto all’improvviso per un attacco cardiaco il 28 luglio e Chaia è morta il 20 agosto, Dopo che le era stato ... Leggi su huffingtonpost

