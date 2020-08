Islanda, misteriosa creatura tra le cascate: una rapper filma tutto -Video (Di domenica 23 agosto 2020) Una misteriosa apparizione in Islanda fa scattare la curiosità di tutto il mondo: una creatura si intravede tra le cascate, evento filmato da una rapper I misteri nel mondo sono innumerevoli ed ogni volta scatenano la curiosità dell’essere umano. A suscitare l’interesse del mondo dei social questa volta è una strana apparizione verificatasi in Islanda. Infatti, tra le cascate di Dettifoss, una misteriosa creatura completamente nera esce allo scoperto e si fa vedere. L’evento viene ripreso da una rapper, Fever Dream, in vacanza nel posto. Mentre riprende l’effetto ottico creato dal movimento dell’acqua delle cascate, ... Leggi su bloglive

