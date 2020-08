Inter, tifosi invitano Brozovic a lasciare l’Inter. La replica: “Speriamo” (Di domenica 23 agosto 2020) Marcelo Brozovic è cresciuto esponenzialmente grazie alla cura Conte. Il centrocampista croato pecca ancora di continuità, ma la sua presenza nel centrocampo Inter è sempre più importante. Su di lui ci sono molte squadre Interessate, ma è improbabile che il nerazzurro lasci il club quest'estate.Brozovic LASCIA? SPUNTA L'INDIZIO SOCIALcaption id="attachment 1011231" align="alignnone" width="300" Brozovic (Getty Images)/captionEppure non tutti i tifosi nerazzurri sembrano soddisfatti della stagione appena disputata dal croato. Sui social infatti il centrocampista è stato bersagliato da alcuni sostenitori che l'hanno invitato a lasciare l'Inter. Piccata la risposta di Brozovic che lancia anche un ... Leggi su itasportpress

