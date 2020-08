Immagini sessualmente esplicite inviate a familiari e colleghi di un uomo: domiciliari per un’insegnante (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Mango Piemonte (Sa) – Militari della dipendente Stazione Carabinieri di San Cipriano Picentino hanno dato esecuzione ad ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari, emessa dal tribunale di Salerno, a carico di D.M.M. classe 73, salernitana, insegnante residente in San Mango Piemonte, per i reati di atti persecutori, diffamazione e calunnia, commessi a partire dallo scorso gennaio. La donna, già sottoposta alla misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa, espletate le formalità di rito, è stata posta agli arresti domiciliari a disposizione della competente autorità giudiziaria. In particolare i comportamenti persecutori consistevano nel seguire la persona offesa, presentarsi nei luoghi da questa frequentati, effettuare continue telefonate ed inviare messaggi dal ... Leggi su anteprima24

RT0_0TR : @epicrates91 sexting sostantivo 'L'invio di testi o immagini sessualmente esplicite tramite Internet o telefono cel… -

Ultime Notizie dalla rete : Immagini sessualmente Immagini sessualmente esplicite inviate a familiari e colleghi di un uomo: domiciliari per un'insegnante anteprima24.it Giallo sulla morte di Sabrina, ora parla una vicina di casa: "Quel giorno urlava aiuto"

Alessandro Pasini, il 45enne arrestato ed accusato di omicidio ed occultamento di cadavere di Sabrina Beccalli, resta in carcere anche dopo l'interrogatorio di garanzia che si è svolto durante la gior ...

Pornografia, l’allarme degli urologi: “Disfunzione erettile per chi ne fa abuso”

La pornografia, nel corso del tempo, è diventata un’industria con un giro d’affari consistente. Purtroppo però farne un uso eccessivo e prolungato può ledere al rapporto di coppia e si rischia un fias ...

Alessandro Pasini, il 45enne arrestato ed accusato di omicidio ed occultamento di cadavere di Sabrina Beccalli, resta in carcere anche dopo l'interrogatorio di garanzia che si è svolto durante la gior ...La pornografia, nel corso del tempo, è diventata un’industria con un giro d’affari consistente. Purtroppo però farne un uso eccessivo e prolungato può ledere al rapporto di coppia e si rischia un fias ...