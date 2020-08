F1, Max Verstappen sul calendario “Correre tre volte di fila non è semplice” (Di domenica 23 agosto 2020) Max Verstappen non pienamente soddisfatto del calendario di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull ha commentato i numerosi impegni attesi dai piloti nei prossimi weekend: “So bene che gli organizzatori hanno l’intenzione di collocare nel calendario il maggior numero di gare possibile – ammette – ma vi assicuro che correre tre volte di fila non è semplice. Ad ogni modo il programma va bene, dopotutto siamo stati fermi quattro mesi in precedenza. I trittici però non mi piacciono e spero davvero che nel prossimo anno non li rivedremo”. “A mio modesto parere due gare consecutive sono il massimo – prosegue Verstappen – Sappiamo che siamo in una situazione particolare per cui non ci lamentiamo e proviamo a disputare il ... Leggi su sportface

Il Mondiale di Formula Uno si è preso un weekend di riposo dopo il secondo trittico stagionale, in un campionato quanto mai compresso dopo la pandemia che ha costretto FIA e Liberty Media a rimandare ...

ROMA - Austria, Stiria e Ungheria, poi Gran Bretagna, 70° Anniversario e Spagna. Sei appuntamenti, tre gare di fila con una sola settimana di pausa: il calendario con i GP ravvicinati ha fatto discute ...

