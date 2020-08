Covid-19: salgono ancora i contagi, 1.210 nuovi casi (Di domenica 23 agosto 2020) Emergenza Covid-19: salgono ancora i contagi, nelle ultime 24 ore registrati 1.210 nuovi casi e 7 morti. Le regioni più colpite: Lombardia (239), Lazio (184), Veneto (145) Prosegue il trend in salita dei contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore. Oggi i dati diffusi dal ministero della Salute registrano 1.210 nuovi casi e 7 morti. Complessivamente… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

CiaoKarol : Coronavirus, contagi ancora in forte crescita: 1.210 nuovi casi e 7 vittime: A livello nazionale aumentano i ricove… - IAMCALCIOBENEVE : Benevento. Salgono a tre i calciatori positivi al covid-19 - medicojunghiano : RT @SardiniaPost: L'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale segnala 81 nuovi casi di positività, di questi 56 nel Nord Sardegna.… - paolopicone70 : Covid-19: 7 decessi nelle ultime 24 ore. Salgono a 1.210 i nuovi contagi e 69 in terapia intensiva… - VanityFairIt : Il bollettino del 23 agosto vede un nuovo aumento dei casi soprattutto in Lombardia e in Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid salgono Covid, aumentano i contagi in tutto il Veneto e a Vazzola salgono a 125 i positivi TrevisoToday Coronavirus, il bollettino di oggi. Dati Italia e tabella del 23 agosto

Altra salita della curva epidemica: sono 1210 i nuovi positivi al Coronavirus, portando il totale dei casi a 259.345. Il numero totale di attualmente positivi è di 18.438, con un incremento di 935 ris ...

Coronavirus, In Campania 138 nuovi casi e 1 decesso

NAPOLI (ITALPRESS) - In Campania sono stati registrati 138 nuovi casi positivi, di cui 29 provenienti dall'estero o da contatti di precedenti casi di rientro, e un decesso. È quanto risulta dal bollet ...

Altra salita della curva epidemica: sono 1210 i nuovi positivi al Coronavirus, portando il totale dei casi a 259.345. Il numero totale di attualmente positivi è di 18.438, con un incremento di 935 ris ...NAPOLI (ITALPRESS) - In Campania sono stati registrati 138 nuovi casi positivi, di cui 29 provenienti dall'estero o da contatti di precedenti casi di rientro, e un decesso. È quanto risulta dal bollet ...