Coronavirus: Sinisa Mihajlovic positivo e asintomatico (Di domenica 23 agosto 2020) “Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale“: lo ha reso noto il Bologna con una nota sul proprio sito ufficiale. “Sono stati effettuati in questi giorni anche i tamponi sul gruppo squadra della Primavera, risultati tutti negativi. Domani saranno effettuati i test sui giocatori e i collaboratori della Prima squadra“, ha fatto sapere il club. Circa un anno fa il tecnico del Bologna ha annunciato di essere affetto da leucemia ed è stato sottoposto anche a un trapianto di midollo.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

CrookedWave : Sinisa Mihajlovich positivo al coronavirus. Vabbè, questa se la deve commentare da solo - acdicerbo : RT @BombeDiVlad: ?? #CORONAVIRUS - Sinisa #Mihajlovic risultato positivo ai test previsti dal protocollo ?? Il tecnico è attualmente in iso… - RaiSport : ? Sinisa #Mihajlovic positivo al #Covid Il #tecnico del @BfcOfficialPage è asintomatico e resterà in isolamento per… - BombeDiVlad : ?? #CORONAVIRUS - Sinisa #Mihajlovic risultato positivo ai test previsti dal protocollo ?? Il tecnico è attualmente… - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Bologna, Mihajlovic positivo al Covid: asintomatico, è in isolamento: Sinisa Mihajlovic, rien… -