Conte, anche l'Inter pensa all'addio: ecco lo scenario possibile (Di domenica 23 agosto 2020) Martedì sarà il giorno della verità. Martedì ci sarà il confronto decisivo tra Conte , Steven Zhang e la dirigenza. Con un esito che, al momento, appare scontato o quasi: divorzio. La distanza con il ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : Anche #Ausilio potrebbe lasciare l'#Inter, e la #Roma rimane sullo sfondo - Gazzetta_it : Conte verso l'addio: 'Io e il club abbiamo idee diverse. Futuro Inter con o senza di me. Devo pensare anche alla fa… - AlfredoPedulla : #Conte può legittimamente fare un passo indietro, ma il passo indietro non si chiama esonero. Anche perché #Allegri… - michtrim : RT @jacopo_iacoboni: Anche Michele Ainis ora scrive che sostanzialmente il governo Conte ha usato un “trucchetto da prestigiatore” e violat… - fmazzoni7 : RT @jacopo_iacoboni: Anche Michele Ainis ora scrive che sostanzialmente il governo Conte ha usato un “trucchetto da prestigiatore” e violat… -

Amo troppo la politica per continuare a farla di mala voglia e da un po’ di tempo non posso fare a meno di ammettere un certo disincanto. Nonostante ciò, sono stato disposto a spendere un pezzo di que ...Il futuro di Antonio Conte non è ancora scritto. Dopo la sconfitta nella finale di Europa League le strade dell'Inter e del tecnico salentino potrebbero dividersi. Martedì ci sarà il faccia a faccia c ...