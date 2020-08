Autista positivo e 47 isolati. Marchi: all'Atac scoppia la bomba Covid (Di domenica 23 agosto 2020) bomba Covid all'Atac. Un Autista di 47 anni è risultato positivo al coronavirus ed ora è ricoverato in una struttura ospedaliera specializzata nel X Municipio e altre 47 persone tra colleghi e personale del capolinea si trovano in isolamento. A riportare i fatti e "le condizioni nelle quali gli operatori dell'azienda del trasporto di Roma sono stati costretti a lavorare in questi mesi" è Sergio Marchi sul sito di Francesco Storace 7Colli. "Più volte infatti le sigle sindacali hanno richiamato il comune di Roma e l'Atac alle proprie responsabilità. Quando non arrivavano le mascherine per gli autisti, e neppure il gel per disinfettarsi le mani. Per non parlare dei guanti e della igienizzazione delle vetture. Che ... Leggi su iltempo

Quarantasette addetti dell’Atac, tra autisti, manovratori e tecnici sono già finiti in quarantena: aspettano in queste ore l’esito del tampone dopo avere avuto contatti con un conducente in servizio n ...

L’Associazione Trasportiamo, che si occupa di trasporti e della mobilità sostenibile, ha espresso in una nota tutta la preoccupazione per un recente caso di Coronavirus in Atac. «Accertato un nuovo ca ...

