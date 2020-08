Alberto Zangrillo, la vignetta sul Covid fa infuriare i catastrofisti del virus (Di domenica 23 agosto 2020) Alberto Zangrillo nel mirino degli hater per una vignetta. Il primario di anestesia e rianimazione del San Raffaele di Milano, il primo a denunciare che il Coronavirus non è più un'emergenza sanitaria contro i "catastrofisti" della pandemia, ha condiviso su Twitter una vignetta satirica di Ghisberto. Apriti cielo, il medico è stato lapidato sui social al grido di negazionista (già, perché non gli perdonano l'intervento al convegno organizzato da Vittorio Sgarbi in Senato su Covid e libertà fondamentali). Ma cosa mostra la vignetta? C'è un uomo vestito di nero circondato da pecore che da alcuni altoparlanti annuncia: "Ieri in Italia sono morte 4 persone per ... Leggi su iltempo

lucacampitello : RT @tempoweb: #Zangrillo, la vignetta sul Covid fa infuriare i catastrofisti del virus #23agosto #coronavirus #ghisberto - MarcoLacotha : RT @tempoweb: #Zangrillo, la vignetta sul Covid fa infuriare i catastrofisti del virus #23agosto #coronavirus #ghisberto - tempoweb : #Zangrillo, la vignetta sul Covid fa infuriare i catastrofisti del virus #23agosto #coronavirus #ghisberto… - MaurizioFuochi : RT @OrlandoStier68: Alberto Zangrillo, il coronavirus e la vignetta: 'Sapete quanti morti di tumore o infarti ci sono stati ieri?'. Insulta… - Birobiro72 : RT @OrlandoStier68: Alberto Zangrillo, il coronavirus e la vignetta: 'Sapete quanti morti di tumore o infarti ci sono stati ieri?'. Insulta… -