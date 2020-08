Usa, ‘Killer di Golden State’ condannato a 11 ergastoli (Di sabato 22 agosto 2020) Usa, è arrivata la condanna per Joseph James DeAngelo Jr., il ‘Killer del Golden State’ che per oltre 20 anni ha commesso ogni tipo di crimine in California Rapine, omicidi, stupri e tanto altro. Per oltre 20 anni, l’ex agente di polizia Joseph James DeAngelo Jr. ha terrorizzato gli Usa. Definito il ‘Killer del Golden … L'articolo Usa, ‘Killer di Golden State’ condannato a 11 ergastoli proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

