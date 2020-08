STOP CALDO AFRICANO: crollo temperature in picchiata, ma non è fine estate (Di sabato 22 agosto 2020) L’ondata di calore ha raggiunto la sua fase culminante sull’Italia e ora l’anticiclone inizia a defilarsi. Ne sono una dimostrazione i primi temporali sull’Arco Alpino, nient’altro che conseguenza dei primi spifferi d’aria fresca in quota che vanno a contrastare con l’aria molto calda ed umida nei bassi strati. Lo spostamento della depressione nord-atlantica verso la Scandinavia si appresta a spingere masse d’aria più fresca verso il Centro Europa e anche in direzione dell’Italia. L’anticiclone subtropicale sarà costretto a flettere verso l’Europa Sud-Orientale e a rintanarsi sul Nord Africa. Siamo quindi nell’imminenza di un cambiamento che avrà effetti anche burrascosi su parte dell’Italia. Il calo termico al Nord si concretizzerà a suon di temporali. Una linea ... Leggi su meteogiornale

Come spesso avviene nella seconda parte di agosto, scrive il Meteo.it, le alte pressioni cominciano a perdere un po' del loro smalto e faticano a garantirci un'assoluta stabilità atmosferica. Già da l ...

