Sorridere: rende davvero il mondo più bello (Di sabato 22 agosto 2020) Dalla commedia ai cantanti, Sorridere per l’arte ha sempre rappresentato un modo per celebrare la forza della felicità: ma è davvero così o c’è una base scientifica per queste affermazioni? Da Sinatra a Katy Perry, le celebrità hanno sempre cantato il potere di un sorriso e come riesca a cambiare la visione del mondo e far sentire meglio. Oggi una nuova ricerca scientifica australiana sembra dar credito ai testi delle loro canzoni. Sorridere con la penna L’esperimento, pubblicato su Experimental Psychology, ha usato due gruppi di volontari. Al primo è stato chiesto di tenere una penna in bocca. Questa cosa (provatela anche voi a casa!!) induce le espressioni del viso e i muscoli facciali a simulare un sorriso. All’altro gruppo invece è stato ... Leggi su tuttotek

