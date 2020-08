Sono bastati due giorni di vacanza in Puglia per rendersi conto dell’incontrollabilità del virus (Di sabato 22 agosto 2020) Due giorni di vacanza in Puglia e ti rendi conto di quanto sia incontenibile, ormai, la diffusione del virus in questo scorcio di fine estate, tra bagnanti e vacanzieri. Dal 3 giugno scorso, chiunque arrivi in Puglia da altre regioni o dall’estero ha l’obbligo di autodichiarare il proprio ingresso in regione, di indicare il luogo in cui soggiorna e di conservare per almeno trenta giorni l’elenco dei luoghi visitati e delle persone frequentate durante il soggiorno. Lo ha stabilito, con un’apposita ordinanza, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. L’ho fatto anche io, dopo aver scelto la Puglia come meta per una vacanza mordi e fuggi. Due giorni tra Trani e il ... Leggi su ilnapolista

napolista : Sono bastati due giorni di vacanza in #Puglia per rendersi conto dell’incontrollabilità del #virus Nessun distanzia… - vallant80 : RT @AdrianoVReport: Non solo la caserma dei @_Carabinieri_ 7camini è stata chiusa, ma tanti altri edifici e caserme, proprietà demaniali, s… - GiacomoCannizz : RT @juventusfc: FT | Ci abbiamo messo tutto. Ci abbiamo messo due gol. Non sono bastati. A Lisbona andrà l'@OL. #JuveOL - sgwenn80 : RT @AdrianoVReport: Non solo la caserma dei @_Carabinieri_ 7camini è stata chiusa, ma tanti altri edifici e caserme, proprietà demaniali, s… - AdrianoVReport : Non solo la caserma dei @_Carabinieri_ 7camini è stata chiusa, ma tanti altri edifici e caserme, proprietà demanial… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono bastati Calabria, le Comunità montane in soffitta? Sette anni non sono ancora bastati Gazzetta del Sud - Edizione Calabria Covid e spiagge: controlli, distanze fai da te e divieti (infranti). L’estate dell’anarchia

È il 31 maggio e l’Istituto Superiore della Sanità pubblica le «Indicazioni sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2». Il primo punto: quando «dati storici di mo ...

Tragedia in mare a Nettuno: 81enne muore in acqua

Nettuno – Tragedia in mare a Nettuno. Un uomo di 81 anni è stato colto da un malore ed è morto in acqua. Il fatto è avvenuto alle ore 13:00 di oggi 22 agosto nei pressi dello stabilimento balneare “Be ...

È il 31 maggio e l’Istituto Superiore della Sanità pubblica le «Indicazioni sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2». Il primo punto: quando «dati storici di mo ...Nettuno – Tragedia in mare a Nettuno. Un uomo di 81 anni è stato colto da un malore ed è morto in acqua. Il fatto è avvenuto alle ore 13:00 di oggi 22 agosto nei pressi dello stabilimento balneare “Be ...