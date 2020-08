Scoperto un nuovo sistema per generare flash luminosi ultrarapidi (Di sabato 22 agosto 2020) A partire dalla sua invenzione nel 1960, il laser ha rivoluzionato non solo la scienza e la tecnologia, ma anche la vita di tutti i giorni, con applicazioni che vanno dalla medicina alle lavorazioni meccaniche alle comunicazioni su fibra ottica e alla conservazione dei beni culturali. Tra le sue proprietà eccezionali, il laser consente di generare flash di luce incredibilmente brevi, fino alla durata di pochi femtosecondi, ovvero pochi milionesimi di miliardesimo di secondo. Tali impulsi, grazie alla loro durata brevissima, consentono di studiare fenomeni ultrarapidi, quali i processi alla base della visione e della fotosintesi, e grazie alla loro altissima intensità modificano gli atomi e le molecole creando nuovi stati della materia. Il controllo delle proprietà e della forma di questi impulsi è ... Leggi su ilfogliettone

Morenozagor : RT @VolpeReal: 1930: Abbiamo scoperto un nuovo pianeta. Lo chiameremo PLUTONE! 2006: PLUTONE non è più un pianeta perché è troppo piccolo… - Vicky_DM94 : RT @VolpeReal: 1930: Abbiamo scoperto un nuovo pianeta. Lo chiameremo PLUTONE! 2006: PLUTONE non è più un pianeta perché è troppo piccolo… - forzamb : RT @VolpeReal: 1930: Abbiamo scoperto un nuovo pianeta. Lo chiameremo PLUTONE! 2006: PLUTONE non è più un pianeta perché è troppo piccolo… - DrogaNostra : RT @VolpeReal: 1930: Abbiamo scoperto un nuovo pianeta. Lo chiameremo PLUTONE! 2006: PLUTONE non è più un pianeta perché è troppo piccolo… - DSparapane : RT @VolpeReal: 1930: Abbiamo scoperto un nuovo pianeta. Lo chiameremo PLUTONE! 2006: PLUTONE non è più un pianeta perché è troppo piccolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperto nuovo Scoperto il codice di un nuovo pieghevole Samsung: forse il tanto atteso Fold “economico”? Androidworld High Score, recensioni a confronto: visto da un giovane e visto da un veterano

In questa visibilità relativa al mondo dei videogame rientra anche il fatto che Netflix abbia deciso di realizzare una docuserie, High Score, dedicata proprio alle origini dei videogiochi. In sei epis ...

"La nuova pista ciclabile sarà inutile e pericolosa"

Una pista ciclabile tira l’altra. A Santarcangelo procedono a ritmo spedito i lavori per realizzare l’atteso percorso ciclopedonale lungo la via Emilia, che collegherà l’abitato di Santa Giustina fino ...

In questa visibilità relativa al mondo dei videogame rientra anche il fatto che Netflix abbia deciso di realizzare una docuserie, High Score, dedicata proprio alle origini dei videogiochi. In sei epis ...Una pista ciclabile tira l’altra. A Santarcangelo procedono a ritmo spedito i lavori per realizzare l’atteso percorso ciclopedonale lungo la via Emilia, che collegherà l’abitato di Santa Giustina fino ...