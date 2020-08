Salvini replica a Zingaretti: “Il Pd è una catastrofe per gli italiani” (Di sabato 22 agosto 2020) Il leader della Lega non le manda a dire al segretario dem. Secondo Salvini, il Pd non piace agli italiani. E Zingaretti è “il governatore meno apprezzato d’Italia secondo le statistiche”. Non potevano farsi attendere le parole di risposta di Matteo Salvini. Il leader della Lega era finito al centro di un nuovo attacco da … L'articolo Salvini replica a Zingaretti: “Il Pd è una catastrofe per gli italiani” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

fattoquotidiano : Elezioni, Zingaretti boccia la Raggi: “Principale problema di Roma negli ultimi anni”. Poi replica a Crimi: “Non re… - LegaSalvini : #INONDA, #SALVINI: «FASTIDIOSO SENTIRE CONDUTTORE SUPER PARTES IRONIZZARE IN MANIERA SCIOCCA» - AlessioColzani : ?? #SALVINI REPLICA AGLI INSULTI: 'AZZOLINA NON È CRITICATA PER IL SUO ROSSETTO, MA PERCHÉ NON CAPISCE NIENTE' Dopo… - taurisg : RT @carlakak: Forse Zingaretti ha capito: 'Roma ha bisogno di cambiare' ALLELUJA!!! Quindi, schifoso PDocchio, dimettiti da Governatore de… - caterin40283689 : RT @carlakak: Forse Zingaretti ha capito: 'Roma ha bisogno di cambiare' ALLELUJA!!! Quindi, schifoso PDocchio, dimettiti da Governatore de… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini replica Salvini replica ai contestatori: «Ci sono genitori che hanno fallito la missione educativa» Corriere TV Covid, Salvini attacca Zingaretti. La replica: "Con lui al governo sarebbe stata un'ecatombe"

Botta e risposta al veleno tra Matteo Salvini e Nicola Zingaretti. A innescarlo, il leader della Lega, che punge così il presidente della Regione Lazio e segretario Pd: "Il governatore meno apprezzato ...

Salvini. Zingaretti è una catastrofe. Replica, se avesse governato lui, una ecatombe

Politica - Il Pd non piace agli italiani, che lo ritengono una catastrofe, ma magari e' gradito ai francesi ai quali affida il trasporto pubblico in Toscana'. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvi ...

Botta e risposta al veleno tra Matteo Salvini e Nicola Zingaretti. A innescarlo, il leader della Lega, che punge così il presidente della Regione Lazio e segretario Pd: "Il governatore meno apprezzato ...Politica - Il Pd non piace agli italiani, che lo ritengono una catastrofe, ma magari e' gradito ai francesi ai quali affida il trasporto pubblico in Toscana'. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvi ...