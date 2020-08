Roma, l’agente di Dzeko: “Non è un mistero che piaccia a Inter e Juventus” (Di sabato 22 agosto 2020) “Per ora continuerà a vestire la maglia giallorossa, poi si vedrà. Che piaccia alla Juve e all’Inter non è un mistero“. Lo ha dichiarato Silvano Martina, rappresentate in Italia di Edin Dzeko, ai microfoni del Corriere dello Sport a proposito del futuro dell’attaccante bosniaco conteso da Juventus e Inter. L’agente ha Interrotto le vacanze per raggiungere Milano dove giovedì scorso è rientrato anche Paratici di ritorno dall’Inghilterra. Leggi su sportface

matteosalvinimi : Applausi all’agente, profondo disprezzo per l’”umano” che ha abbandonato Maggie. Ma come si fa? - infoitsport : Pau Lopez vede la conferma. L’agente a FR: “La Roma non mi ha mai parlato di cessione, rimane” - infoitsport : Juve, Pirlo vuole Dzeko, la Roma fa muro. L'agente: 'Per ora resta, poi si vedrà' - LAROMA24 : Calciomercato Roma, la Fiorentina incontra l’agente di Florenzi: trattativa complicata #AsRoma - forzaroma : #Zappacosta, l’agente incontra la #Fiorentina. Trattativa in salita per #Florenzi #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma l’agente Lotta alla droga, arrestati 15 spacciatori tra Centro e periferia Il Messaggero