Regionali, presentata la lista Udc-Caldoro presidente (Di sabato 22 agosto 2020) Gli ex sindaci di Vico Equense, Gennaro Cinque, e di Pozzuoli, Pasquale Giacobbe, sono in corsa per il Consiglio regionale della Campania con la lista Udc – Caldoro presidente che e’ stata presentata nella mattinata di oggi alla Corte di Appello di Napoli. Tra i candidati anche l’avvocato Daniela Tuccillo e l’ex consigliere provinciale e presidente del Consiglio comunale di Giugliano, Luigi Guarino, che ha a lungo militato in Forza Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

infoitinterno : Regionali 2020, presentata lista candidati M5s: ci sono 24 donne su 50 - ilCiriaco : #Irpinia Regionali, M5S presentata la squadra: “Nomi noti già da tempo” - ilCiriaco : #Irpinia Regionali, presentata la lista del Pd: i nostri candidati rappresenteranno al meglio le istanze dell’Irpin… - lillidamicis : Italia in Comune, il primo partito civico italiano nato dall’intuizione del sindaco di Parma Federico Pizzarotti, h… - Rodica30889717 : RT @mattinodinapoli: Regionali Campania 2020, è Ciarambino la prima candidata ufficiale. Del Psi la prima lista presentata -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali presentata Regionali 2020, presentata lista candidati M5s: ci sono 24 donne su 50 La Gazzetta del Mezzogiorno Bagno a Ripoli - Nuovi alberi nei parchi, spazi gioco più verdi, e piste...

In ballo cinque milioni di euro in tutta la Toscana. Entro il 30 ottobre le proposte e i progetti: tra le priorità del Comune il rinverdimento dei giardini per bambini e la creazione di percorsi alber ...

Parte la Festa dell’Unità nazionale a Modena. Dal 26 agosto al 21 settembre. Il programma

Da mercoledì 26 agosto a lunedì 21 settembre a Modena appuntamento con la Festa Nazionale dell'Unità, con un ricco calendario di spettacoli che si svolgeranno nell'area di Ponte Alto. Tra gli ospiti F ...

In ballo cinque milioni di euro in tutta la Toscana. Entro il 30 ottobre le proposte e i progetti: tra le priorità del Comune il rinverdimento dei giardini per bambini e la creazione di percorsi alber ...Da mercoledì 26 agosto a lunedì 21 settembre a Modena appuntamento con la Festa Nazionale dell'Unità, con un ricco calendario di spettacoli che si svolgeranno nell'area di Ponte Alto. Tra gli ospiti F ...