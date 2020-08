Malore sott'acqua, sub muore alle Isole Formiche (Di sabato 22 agosto 2020) Isole Formiche, Grosseto,, 22 agosto 2020 - Si è sentito male in immersione e quando è risalito le sue condizioni si sono aggravate e in pochi minuti è morto. È successo alle 13,30 ad un sub nelle ... Leggi su lanazione

qn_lanazione : #Grosseto. Malore sott'acqua, sub muore alle Isole Formiche - NewSicilia : #Malore sott'acqua per un #sub a #Ustica: fuori pericolo grazie a un trattamento iperbarico. #Palermo #Cronaca… -

Ultime Notizie dalla rete : Malore sott Malore sott'acqua, sub muore alle Isole Formiche LA NAZIONE Malore sott'acqua, muore 50enne nel Grossetano

Un sub di cinquanta anni è deceduto al largo della costa grossetana. L'uomo si è sentito male in immersione, quando è risalito le sue condizioni si sono aggravate e in poco tempo ha perso la vita. Il ...

Sub muore alle Isole Formiche dopo un malore sott'acqua

isole Formiche (Grosseto), 22 agosto 2020 - Si è sentito male in immersione e quando è risalito le sue condizioni si sono aggravate e in pochi minuti è morto. È successo alle 13,30 ad un sub nelle acq ...

Un sub di cinquanta anni è deceduto al largo della costa grossetana. L'uomo si è sentito male in immersione, quando è risalito le sue condizioni si sono aggravate e in poco tempo ha perso la vita. Il ...isole Formiche (Grosseto), 22 agosto 2020 - Si è sentito male in immersione e quando è risalito le sue condizioni si sono aggravate e in pochi minuti è morto. È successo alle 13,30 ad un sub nelle acq ...