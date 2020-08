Lazio, ecco la maglia verde fluo (Di sabato 22 agosto 2020) La Lazio ha presentato ai tifosi, attraverso i propri canali social, il nuovo “away kit”, con Immobile come testimonal. La maglia è verde fluo, lo sponsor Macron. Foto: Instagram Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

LazioIn : Lazio, Immobile “fluo”: ecco la nuova maglia da trasferta - zazoomblog : Ecco la nuova maglia della Lazio così giocherà in trasferta - #nuova #maglia #della #Lazio #giocherà - laziopress : - pasqualinipatri : - Noibiancocelest : Lazio: ecco la nuova maglia “away” per la stagione 2020/2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio ecco

Corriere dello Sport.it

Coronavirus, impennata di casi nel Lazio: 215. Zingaretti chiede tamponi agli imbarchi dalla Sardegna Impennata di casi di coronavirus in Lazio: sono 215, quasi la metà dei quali in arrivo dalla Sarde ...Arzachena, 22 agosto 2020 – Il fermento letterario in Gallura prende sempre più spazio tra i giovani talenti. Incontriamo Ilenia Fresi che pur avendo iniziato prestissimo ad essere una cittadina de ...