Inter-Siviglia, Monchi: “Anno difficile sul piano personale. Vittoria? Difficile perdere con un gruppo così” (Di sabato 22 agosto 2020) “E’ stato un anno molto Difficile sul piano personale. Ho perso mio suocero, ho perso amici. Un anno molto Difficile, molto duro. E ho sofferto tanto prima, durante e dopo la partita, anche se poi cerchi di viverla con tranquillità”. Sono queste le parole di Monchi, direttore sportivo del Siviglia, al termine di Inter-Siviglia. Una vera e propria rivincita per l’ex Roma, giudicato come uno dei principali responsabili dei non buoni risultati dei giallorossi per via delle campagne acquisti e cessioni fatte a Trigoria dallo spagnolo: “Abbiamo una finale (la Supercoppa Europea, n.d.r.) il 24 settembre e non possiamo perdere neanche un minuto. Ora si festeggia, poi ci ... Leggi su sportface

Inter : ?? | FISCHIO FINALE Il match termina dopo 6 minuti di recupero, il Siviglia vince l'Europa League #SivigliaInter… - SkySport : ?? IL SIVIGLIA VINCE L’EUROPA LEAGUE ? ?? SIVIGLIA-INTER 3-2 Risultato finale ? ? #Lukaku rig. (5’) ? #DeJong (12’) ?… - SkySport : L'INTER SFIDA IL SIVIGLIA ? 'Torna a giocare una finale europea dopo 10 anni?' 'Vogliamo dare una gioia al popolo… - 1987_Lorenza : RT @AleJFc38: @1987_Lorenza Vabbè mica hanno preso in giro l'inter, hanno fatto solo i complimenti al Siviglia ?? - Gio79803890 : Tv8 Siviglia vs Inter · 4253 22.80 Ascolti record per TV8 che con la partita vola a oltre 4 milioni con quasi il 2… -