Incidente sulla A1, Tir si ribalta a Caserta: il bilancio (Di sabato 22 agosto 2020) Incidente sulla A1, stamane un Tir si ribaltato. Chiuso il tratto tra Caserta Nord e Capua. Al momento si registrano cinque chilometri di coda Incidente sulla A1 questa mattina dopo le 7.30 quando Tir in direzione Roma si è ribaltato. Chiuso temporaneamente il tratto tra Caserta Nord e Capua. Al momento si registrano cinque chilometri di coda. Per gli utenti che si dirigono verso Roma c'è l'uscita obbligatoria Caserta Nord. In seguito all'Incidente che ha provocato il ribaltamento del mezzo pesante, una persona è rimasta ferita. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118 e meccanici, la Polizia Stradale e il personale ...

