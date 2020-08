Il cane di Andrea Bocelli è disperso in mare, l’appello: “Ricompensa per chiunque ci aiuti a ritrovare Pallina” (Di sabato 22 agosto 2020) Il cane di Andrea Bocelli è disperso in mare. Pallina, questo il nome del piccolo levriero italiano, sarebbe caduto dalla barca sulla quale il cantante insieme a sua moglie Veronica Berti e alcuni amici stavano facendo una gita in Sardegna. I presenti pensano che l'animale sia precipitato in acqua durante il tragitto tra Liscia Ruja (Arzachena) e Baja Caddinas (Golfo Aranci). Quando hanno chiamato a sé il piccolo levriero e hanno notato che non rispondeva al richiamo hanno intuito che fosse caduto in acqua. Scoperto l'accaduto Veronica Berti ha affidato ai social un appello con una foto della piccola Pallina in allegato. Veronica chiede al pubblico un aiuto nelle ricerche dell'animale e promette una ricompensa a chi aiuterà a ritrovare Pallina. Per ... Leggi su optimagazine

