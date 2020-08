Da Zanardi a… Pistorius, Bebe Vio svela i suoi miti: “Alex è come un papà, mi ha aperto un mondo” (Di sabato 22 agosto 2020) E’ riuscita a farsi spazio nella vita grazie alla sua passione per lo sport, ma se Bebe Vio è diventata un’atleta di fama mondiale lo deve anche ai consigli di Alex Zanardi e Oscar Pistorius. Entrambi sono stati capaci di farle accettare la sua disabilità, trasformandola in una marcia in più che le ha permesso di scalare la montagna della propria vita. Instagram @Bebe vioIntervistata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Bebe Vio ha ammesso: “sono una super fan di Alex Zanardi, guardandolo ho sempre detto: cavolo, lui è Alex, può fare tutto. Una figura che sembra impossibile da raggiungere, un esempio sempre. Grazie ad Alex e Oscar Pistorius ho capito di poter ricominciare. Sono stata fortunata ad averli ... Leggi su sportfair

comilara : Bebe Vio semplifica così una realtà tra le più complicate anche solo da accettare.’‘ Una grande Su ??… - napolista : #BebeVio: «La percezione della disabilità sta cambiando grazie ai bambini» In occasione dell’uscita del docufilm R… - comilara : @bebevio semplifica così una realtà tra le più complicate anche solo da accettare. ’‘Se inizi a chiederti perché è… - max68t : @MrHeisenberg78 Non si parla di perdere le gambe, o l’esempio sarebbe stato Pistorius/Zanardi....ma darsi una ginoc… -

Ultime Notizie dalla rete : Zanardi Pistorius IL COLLOQUIO Hanno corpi elastici, braccia e gambe di metallo, muscoli da lottatori Il Gazzettino Bebe Vio: «Se faccio sport è grazie a Zanardi e Pistorius»

«Se inizi a chiederti perché è successo a te non vai da nessuna parte. Non c’è un perché, le cose brutte capitano». Con il piglio e il sorriso che l’hanno resa un mito, Bebe Vio semplifica così una re ...

Se faccio sportè grazie a Zanardi e Pistorius»

«Se inizi a chiederti perché è successo a te non vai da nessuna parte. Non c’è un perché, le cose brutte capitano». Con il piglio e il sorriso che l’hanno resa un mito, Bebe Vio semplifica così una re ...

«Se inizi a chiederti perché è successo a te non vai da nessuna parte. Non c’è un perché, le cose brutte capitano». Con il piglio e il sorriso che l’hanno resa un mito, Bebe Vio semplifica così una re ...«Se inizi a chiederti perché è successo a te non vai da nessuna parte. Non c’è un perché, le cose brutte capitano». Con il piglio e il sorriso che l’hanno resa un mito, Bebe Vio semplifica così una re ...