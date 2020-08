Conte "gioca" con le carte coperte: nascondono pure i dati alla Ue (Di sabato 22 agosto 2020) Il governo italiano da mesi sta vivendo come fosse una società segreta. Così ha tenuto riservati fino ad oggi tutti i verbali del comitato tecnico scientifico che lo ha assistito nella gestione della crisi sanitaria costretto solo dal Tar del Lazio e dalla fondazione Einaudi a svelare il Contenuto sintetico di 5 fra decine. Ed ora alza il muro della segretezza perfino sui dati fondamentali dell'economia nei confronti dell'Unione europea. L'amara sorpresa viene da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione, che giovedì ha pubblicato uno dei dati macroeconomici ricorrenti, quello della produzione nel settore delle costruzioni del mese di giugno 2020. In Europa l'edilizia è tornata a crescere rispetto al mese precedente, trainata da quella francese che è salita del 12 per cento. Ma ... Leggi su iltempo

