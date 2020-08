Clamoroso, Pirlo chiama Nesta: 'Vieni alla Juve' (Di sabato 22 agosto 2020) Pirlo chiama Nesta : Vieni nel mio staff. Il Maestro pensa in grande per il gruppo di collaboratori cui affidarsi per il suo esordio sulla panchina della Juve . E l'ultimo nome è davvero di peso, per ... Leggi su corrieredellosport

Per Corriere di Torino, Pirlo avrebbe chiamato Arturo Vidal per sondare il terreno a proposito di un eventuale clamoroso ritorno. Una voce già circolata in passato e puntualmente smentita dalla dirige ...

