Burioni bacchetta Boldi | Non fa ridere I personaggi pubblici devono pesare le parole

"No, non fa ridere": così Roberto Burioni ha bacchettato Massimo Boldi, che in un messaggio pubblicato su Facebook sul tema del coronavirus aveva tirato in ballo i "potenti padroni del pianeta che vogliono terrorizzare il mondo". Il virologo dimostra di non aver gradito le parole di Boldi: "Chi è un personaggio famoso e amato dal pubblico deve pesare con attenzione le parole su argomenti così importanti per la salute di tutti", ha scritto sulla sua pagina Facebook.

