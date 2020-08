Bellanova: “sanatoria risultato importante, restituita dignità agli immigrati” (Di sabato 22 agosto 2020) La regolarizzazione dei migranti “lo considero comunque un risultato importante”. Lo ha detto il ministro Teresa Bellanova. il ministro Bellanova e la sua villa, foto twitterLa sanatoria per gli immigrati voluta e conquistata tra le lacrime dal ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, è sempre al centro di polemiche, e non solo del centrodestra, persino dentro alla maggioranza c’è chi storce il naso. “Ho dovuto fare una mediazione – spiega la ministra ai microfoni di Elisabetta Fiorito – perché c’erano tante contrarietà fuori dal governo ma soprattutto c’erano delle contrarietà nelle forze che compongono questa maggioranza, c’è chi non voleva assolutamente la regolarizzazione o chi ... Leggi su chenews

