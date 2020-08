Andreas Cornelius – Ruolo, Carriera, Statistiche (Di sabato 22 agosto 2020) Andreas Cornelius si è affermato quest’anno come l’attaccante titolare del Parma. Ha potuto approfittare dei tanti infortuni di Roberto Inglese, ma ha dimostrato di avere confidenza col goal e una presenza diventata imprescindibile per D’Aversa e per i propri compagni di squadra. Andreas Cornelius: Ruolo Andreas Cornelius è una punta centrale classica, fisica, con un piede mancino educato e uno spiccato senso del goal. Abile nell’aprire spazi, è altrettanto bravo a sfruttarli sia nel gioco aereo che in quello di inserimento. Bravo di sponda e rapido, in virtù dell’ottimo rapporto altezza peso 194 cm/79 kg in piena forma, risulta esplosivo e complicato da fermare. Ha una discreta capacità anche in ... Leggi su giornal

Finito il campionato, riviviamo le tappe fondamentali della stagione crociata con i nostri Moments. Oggi tocca alla vittoria in casa contro il Genoa grazie anche alla tripletta di Andreas Cornelius. P ...

Sono ventitré i convocati di Roberto D’Aversa per Lecce-Parma di domani. In lista rientra anche l’attaccante danese Andreas Cornelius, out nelle scorse settimane. C’è anche Roberto Inglese. Resta ...

