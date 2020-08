Alvino: Llorente difficilmente lascerà l’Italia, occhio al Benevento (Di sabato 22 agosto 2020) Il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino lancia su Twitter un indizio di mercato riguardante l’attaccante del Napoli Fernando Llorente. Per continuare a godere anche l’anno prossimo di importanti benefici fiscali, scrive, lo spagnolo non lascerà l’Italia. E probabilmente potrebbe finire al Benevento, che ha già in passato mostrato gradimento per lui. Llorente per continuare a godere anche l’anno prossimo di benefici fiscali economicamente rilevanti difficilmente lascerà l’Italia. occhio al Benevento. — Carlo Alvino (@CarloAlvino) August 22, 2020 L'articolo Alvino: Llorente difficilmente lascerà l’Italia, ... Leggi su ilnapolista

