Al via Lucifer 3 su Italia1 con la new entry Tom Welling di Smallville, trame 22 e 29 agosto (Di sabato 22 agosto 2020) Le repliche di Lucifer 3 arrivano nel pomeriggio di Italia1. A partire da sabato 22 agosto, la serie tv prosegue la sua messa in onda con la terza stagione, mentre solo ieri ha debuttato la prima parte della quinta su Netflix.Si parte dall’episodio 3×01 intitolato Sono tornate, vero?, di cui vi riportiamo la sinossi:Dopo essersi svegliato in stato confusionale nel mezzo del deserto con di nuovo le sue ali, Lucifer chiede l’aiuto di Chloe affinché lo aiuti a capire cos’è successo e perché. Mentre svolgono le loro ricerche, finiscono in una scena del crimine che potrebbe essere legata al rapimento di Lucifer. Quando il Lancaster Police Department viene coinvolto nel caso, il nuovo arrivato, il tenente Marcus Pierce (new entry Tom ... Leggi su optimagazine

LadetectivChloe : @LuciferReall Lucifer ma non so tratta di fare passare via velocemente il punto è: perché? Perché non parlarmene su… - IOdonna : “Lucifer”, al via oggi la quinta stagione della serie con Tom Ellis - xinyourarmsx : La gif della vita - IAMONSATURNN : RAGA HO LA TL PIENA DI SPOILER DI LUCIFER E IO ANCORA NON HO FINITO DI VEDERLO QUINDI VADO VIA SENNÒ MI SI ROVINA TUTTO LOL - Deliriously_ : Sono spariti tutti qui sopra oggi? Forse per via di lucifer. -